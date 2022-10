Un’altra auto in fiamme a Corigliano Rossano: indaga la polizia

l’incendio

CORIGLIANO ROSSANO Ancora un’auto in fiamme a Corigliano Rossano. Il rogo che ha avvolto una Fiata Panda, si è consumato in via Longo, nel centro storico di Rossano. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco cittadino e gli uomini del Commissariato di polizia di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini.

I vigili del fuoco nel corso delle operazioni di spegnimento, rese alquanto difficoltose dalla strada stretta in cui si è verificato l’ennesimo incendio, non hanno individuato alcun innesco ma non si esclude che la mano sia comunque dolosa.

Dall’inizio dell’anno sono circa cinquanta i mezzi dati alle fiamme in città (lu.la.)