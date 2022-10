La Sorical cerca il nuovo direttore generale, pubblicato l’avviso per gli aspiranti

servizio idrico

CATANZARO E’ stato pubblicato il bando per la selezione del nuovo direttore generale della Sorical. Lo rende noto la Sorical, specificando che tra i requisiti richiesti per partecipare alla manifestazione di interesse c’è, oltre al possesso della laurea in Ingegneria, anche “l’aver ricoperto o ricoprire incarichi di particolare comprovata qualificazione professionale documentando un’esperienza lavorativa, di almeno 15 anni, svolgendo funzioni direttive” in imprese e società con mission legate alla gestione dell’acqua e delle risorse idriche con fatturato medio non inferiore a 200 milioni e con almeno mille dipendenti. Le domande di partecipazione devono pervenire entro 10 giorni alla Sorical. Il direttore generale verrà nominato dall’amministratore unico della Sorical. L’avviso è scaricabile per la consultazione in fondo a questo articolo.