Cosenza, Cgil sostiene la manifestazione per la pace

il corteo

COSENZA La CGIL di Cosenza, insieme a numerose associazioni, promuove e sostiene la manifestazione per la pace che si terrà sabato 5 novembre a Roma, avviando il percorso di preparazione con il corteo che si terrà a Cosenza sabato 22 ottobre dalle 16.30 da Piazza Loreto per concludersi a Piazza XI Settembre. Invitiamo la cittadinanza, le lavoratrici ed i lavoratori, gli studenti ed i pensionati a mobilitarsi per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al sanguinoso conflitto armato in Ucraina, perché è necessario che ciascuno di noi si faccia parte attiva in una azione di solidarietà e soccorso affinchè la politica riacquisti autorevolezza e spinga verso una conferenza di pace, continuando a dare sostegno ai rifugiati, vittime di violenza, discriminazioni e torture. La CGIL ripudia la guerra e continuerà a farlo invocando, sin da subito, una conferenza internazionale per la pace che impegni gli stati al rispetto del diritto internazionale, alla riduzione delle spese militari, all’eliminazione delle armi nucleari a favore di investimenti per combattere le povertà, le disuguaglianze e per garantire condizioni di lavoro dignitose.