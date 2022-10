Gran Bretagna, Liz Truss lascia dopo 44 giorni

La decisione

LONDRA La premier britannica, Liz Truss, dopo soli 44 giorni, ha annunciato le dimissioni.

Si tratta del mandato di governo più breve di sempre. La leader inglese è stata al centro di polemiche per la mini manovra fiscale, in cui figurava un taglio azzardato delle tasse e che l’aveva portata a fare un passo indietro. Il primo a lasciare l’incarico era stato il ministro del Tesoro, Kwasi Kwarteng. A succedergli Jeremy Hunt, l’uomo più quotato come successore della Truss, che però ha annunciato che non intende candidarsi per la leadership del partito conservatore.

Mandato record

Prima delle dimissioni Liz Truss è stata in carica come premier britannica per soli 44 giorni: si tratta del mandato più breve dei primi ministri della Gran Bretagna. Il secondo, sottolineano i media, fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 giorni prima di morire nel 182.