Vibo Valentia, tentano la truffa dello specchietto: denunciate due persone

VIBO VALENTIA Lo scorso agosto, un pensionato in vacanza a Pizzo si è presentato ai Carabinieri denunciando di essere stato vittima di un tentativo di truffa. Ha quindi raccontato di essere stato urtato nelle vicinanze del lungomare da uno scooter di colore azzurro con a bordo un uomo ed una donna, mentre era a bordo della propria autovettura in transito. Questi ultimi, a seguito del contatto con l’automobile del pensionato, immediatamente lo avrebbero aggredito verbalmente accusandolo del sinistro pretendendo con insistenza di essere risarciti in contanti di un presunto danno alla carrozzeria. L’anziano, nonostante l’insistenza dei due non si è perso d’animo ed ha rifiutato di risarcire il presunto danno in assenza dell’intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Considerata l’intenzione di chiamare il 112, i due soggetti si sono dati alla fuga. I militari della stazione di Pizzo, hanno identificato i presunti responsabili del tentativo di truffa, entrambi campani e già noti alle Forze dell’Ordine la cui posizione è ora all’esame della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo.