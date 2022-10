Mancuso: «Con il nuovo governo tutte le condizioni per concretizzare il Pnrr»

il commento

«Alla premier on. Giorgia Meloni e al nuovo Governo un sincero in bocca al lupo! Ci sono tutte le condizioni: autorevolezza, slancio innovativo e spiccate competenze, per affrontare la crisi e dare prospettive di futuro all’Italia. Cosi come vi è – afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso – la giusta concentrazione per concretizzare il Pnrr, da cui il Mezzogiorno e la Calabria si attendono una sostanziale riduzione dei divari territoriali, di genere e generazionali”