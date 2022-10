Regione, Occhiuto costituisce la “Consulta dei calabresi nel mondo”: ecco i nomi dei componenti

dalla cittadella

CATANZARO Il presidente Della Regione Roberto Occhiuto ha costituito la “Consulta dei calabresi nel mondo”. Con un decreto pubblicato oggi e contenete tutti i nomi dei designati (l’elenco è consultabile alla fine di questo articolo), il governatore ha dunque indicato i nomi dei consultori, cioè di coloro che saranno chiamati a valorizzare il Brand Calabria in tutti i continenti. La “Consulta dei calabresi nel mondo”, regolata dalla legge regionale 26 del 2018, è un «organo consultivo e propositivo per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel mondo siano essi residenti all’estero o in altre regioni italiane». Ne fanno parte il presidente della giunta regionale, che la presiede, da un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro istituito dalla legge 26, tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro, trenta cittadini calabresi residenti all’estero, indicati dalle associazioni iscritte al registro, secondo una ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti, quindici giovani residenti all’estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro sempre secondo secondo la ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti. La Consulta costituita da Occhiuto durerà per l’intera durata di questa legislatura regionale.