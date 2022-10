Rapinava a Firenze i suoi partner dopo aver fatto sesso, arrestato ventenne

La vicenda

FIRENZE A Firenze è stato arrestato un ventenne accusato di aver rapinato diversi partner sessuali occasionali. Il giovane dava appuntamento agli amanti su un’app e dopo aver consumato rapporti li minacciava o aggrediva per estorcergli denaro. I carabinieri, in seguito a perquisizioni personali e domiciliari, hanno sequestrato i presunti proventi dei suoi crimini. Accusato di estorsione e rapina, il ragazzo si trova adesso ai domiciliari.

Il modus operandi del ventenne era sempre lo stesso: sceglieva meticolosamente la sua vittima online servendosi di un’app d’incontri, consumava rapporti sessuali e poi iniziava a minacciare la persona di rivelare la relazione, documentando il tutto anche con dei video. In alcune circostanze avrebbe addirittura aggredito fisicamente le presunte vittime pur di impossessarsi del loro portafogli.

I carabinieri della stazione di Firenze Peretola hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale del capoluogo toscano, su richiesta della locale procura. Il giovane dovrà rispondere per i reati di estorsione e rapina.

Gli episodi contestati si sarebbero verificati dal 3 settembre al 17 ottobre scorso nel capoluogo toscano. Al ragazzo sono stati sequestrati quattro smartphone, tre carte di credito e diversi capi di abbigliamento di lusso, ritenuti possibili fonti di prova dei delitti.