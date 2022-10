«La nave più bella del mondo in Calabria». A Scalea la Amerigo Vespucci

il passaggio

SCALEA «La nave più bella del mondo in #Calabria». L’annuncio del governatore della Calabria Roberto Occhiuto racconta il ritorno della Amerigo Vespucci al largo delle coste della regione per una tappa a Scalea. Riferendosi alla storica imbarcazione, Occhiuto ricorda che «è tra i simboli del genio italiano, nata dalle sapienti mani di artigiani e ingegneri del nostro Paese. Il veliero domina i mari e al suo passaggio tutte le altre imbarcazioni si fermano, spengono i motori e la salutano al suono di tre colpi di sirena in segno di riverenza».