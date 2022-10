“Sportelli del consumatore”, ecco il progetto Regione-Unioncamere

i programmi

CATANZARO Martedì prossimo 25 ottobre, alle 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, verrà presentato ufficialmente dall’assessore allo Sviluppo economico e Attrattori culturale, Rosario Varì, e da Unioncamere, il progetto “Sportelli del Consumatore” del quale è soggetto attuatore la Regione e partner Unioncamere Calabria.

All’incontro con la stampa, oltre all’assessore Varì, interverranno il presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, il dirigente generale Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, Fortunato Varone, il coordinatore delle Regioni in materia di consumatori presso la Conferenza delle Regioni, Pietro Talarico, la dirigente di settore del dipartimento regionale Sviluppo economico, Valeria Adriana Scopelliti, e i rappresentanti delle associazioni.

L’iniziativa rientra nel perimetro delineato dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 che prevede la realizzazione in tutte le regioni di una rete di Sportelli allo scopo di aumentare il livello di consapevolezza dei diritti dei consumatori con attività di informazione, formazione e supporto.

Nel corso della conferenza sarà presentato il progetto “A scuola di inclusione” che ha visto la Regione distribuire, grazie a fondi Mise, 250 tablet ad otto poli scolastici regionali per agevolare nell’apprendimento gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico.