Fedele: Calabria all’avanguardia con la legge per istituire il Garante delle vittime del reato

da palazzo campanella

REGGIO CALABRIA «Ho illustrato, stamane, in qualità di relatore la proposta di legge 110\12 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato” , proposta insieme al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ringrazio per la sensibilità dimostrata su un argomento delicato. L’iniziativa pone la Calabria tra le pochissime regioni italiane che si sono attivate in materia, mancando anche a livello nazionale». Così Valeria Fedele, consigliere regionale di Forza Italia. «Nel solco della normativa comunitaria – prosegue la Fedele – si intende sottolineare una concezione moderna del reato, fatto rilevante non solo perché socialmente dannoso, ma perché viola diritti individuali della persona, e quindi introdurre una figura di garanzia che tuteli le vittime di reato, qualsiasi esso sia, supportando, informando e sostenendo le persone in condizione di vulnerabilità per evitare aggravamento delle conseguenze dannose già subite. Le Istituzioni devono curarsi delle vittime con sensibilità ed efficacia, scongiurando processi negativi di vittimizzazione secondaria».