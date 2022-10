Whatsapp in “down”, app non funziona in Italia e nel mondo

disservizio

ROMA Whatsapp, la popolare app di messaggistica controllata dall’americana Meta Platforms (il nuovo nome di Facebook), non funziona. Da questa mattina è impossibile inviare messaggi a gruppi o singole persone. Le prime segnalazioni sono arrivate nella notte, mentre ora il disservizio appare diffuso. La società non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali, ma su Twitter, dove gli utenti solitamente si riversano in casi come questo, le segnalazioni sono centinaia, da tutte le parti del mondo, con l’hashtag #whatsappdown diventato immediatamente trending.