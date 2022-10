Deteneva per lo spaccio eroina e marijuana: un arresto nel Vibonese

i controlli

VIBO VALENTIA Continua l’attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato in tutta la provincia vibonese.

Questa volta i controlli sono stati effettuati nella zona di San Giovanni a Mileto, concentrando gli sforzi operativi nelle aree maggiormente interessate dallo spaccio di stupefacenti.

Da giorni personale della Squadra Mobile stava osservando dei movimenti sospetti e, nel corso della mattina del 25 ottobre, ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di un uomo rinvenendo eroina, circa 1 etto di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, degli involucri da immettere poi nel mercato della droga e 710 euro, sequestrati quali provento dell’attività criminosa.

Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga ed all’esito degli accertamenti veniva messo a disposizione della locale Procura.