“Donne fra le stelle”, ad Amantea la due giorni dedicata alla ricerca aerospaziale

l’evento

AMANTEA Un evento senza precedenti per Amantea quello che si realizzerà nelle prossime giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre. “Donne fra le stelle” avrà le caratteristiche del simposio che punta i riflettori sulla figura della donna nelle scienze aerospaziali.

Ad ospitare l’evento, patrocinato dal Comune di Amantea, dalla Provincia di Cosenza, dall’Università della Calabria e da AISE – Associazione Italiana di Systems Engineering, il Campus Temesa “Francesco Tonnara” che l’amministrazione comunale intende rimettere al centro delle attività culturali del territorio.

«Quest’anno abbiamo deciso di portare Donne fra le Stelle ad Amantea – commenta l’ideatore del simposio, Dante Fortunato –. Desiderio che le istituzioni locali, a cominciare dal sindaco, Vincenzo Pellegrino, hanno accolto positivamente permettendoci di organizzare l’evento, che oltre a mettere al centro la figura della donna nell’ambito delle scienze aerospaziali, permette anche ai non addetti ai lavori di approfondire le proprie conoscenze nel campo dell’astronomia e della fisica, grazie agli interventi fatti non da un punto di vista prettamente tecnico, ma piuttosto da quello personale e professionale del proprio ambito di studi e di ricerca».

Numerosi gli autorevoli interventi che si alterneranno durante le due giornate, che vedranno come protagoniste scienziate, astrofisiche e ingegneri.

Secondo il programma, durante la prima giornata, sabato 29 a partire dalle 16:00, si alterneranno Wera di Cianni, astronoma e astrofisica; Gioia Rau, astrofisica per Goddard Space Flight Center della NASA, che interverrà da remoto; e Giorgia Pontetti, ingegnera elettronica e ingegnera astronautica.

Nel pomeriggio ci sarà anche l’intervento da parte di un’astronauta di ESA – Agenzia Spaziale Europea, il cui nome gli organizzatori renderanno pubblico prima dell’avvio della kermesse. Domenica 30 protagoniste saranno Patrizia Caraveo, dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); Francesca Faedi, scienziata astrofisica che si occupa di esopianeti ed onde gravitazionali; Annamaria Nassisi, manager Space Economy per l’osservazione della terra e navigazione; Emanuela De Fazio e Claudia Agostinelli, membri AISE – Associazione Italiana di Systems Engineering.

A moderare i lavoro, Riccardo Mei, voce narrante per numerosi programmi Rai, quali: Superquark, Alle falde del Kilimangiaro, Rai Storia, e voce dei documentari della serie Taboo di National Geographic.

«Siamo particolarmente felici di poter ospitare nella nostra città un simposio di così alto valore scientifico e soprattutto divulgativo – spiega il sindaco Pellegrino -. Avremo la possibilità di apprendere dalla viva voce dei protagonisti della scienza aerospaziale elementi di una materia affascinante e in continua evoluzione. L’amministrazione comunale ha subito riconosciuto il patrocinio all’importante evento e messo a disposizione il più importante luogo di cultura che la città annovera, qual è il il Campus Temesa “Francesco Tonnara” che è nostra intenzione restituire all’alta funzione a cui è deputato. Invito tutti gli amanteani e i cittadini degli altri comuni del territorio a condividere questa occasione per saperne di più su una scienza che appassiona tutti da sempre».