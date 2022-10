Don Ciotti: «Nella lotta alle mafie abbiamo bisogno di una politica sana»

dal nazionale

PALERMO «Oggi c’è un divorzio tra politica ed etica. Una politica senza etica diventa puro esercizio di potere. Nella lotta alle mafie e corruzione abbiamo bisogno di una politica sana, di una politica vera». DonLuigi Ciotti ha concluso, a Palermo, la due giorni di Libera ad oltre 20 anni dalla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, che ha visto la presenza di oltre 50 relatori italiani e stranieri per fare il punto sullo stato della lotta alle mafie e alla corruzione a livello locale, nazionale e internazionale. «La politica nasce per governare le città, per garantire la giustizia sociale e la pacifica convivenza – il fondatore di Libera -. La politica, nasce dall’etica, la politica è l’etica della comunità e il servizio del bene comune. Come Libera abbiamo sempre difeso la sacralità delle Istituzioni. Le istituzioni sono sacre ma dobbiamo distinguere le istituzioni da chi le governa, da chi le gestisce. Senza voler generalizzare da troppo tempo se da un alto vediamo uomini e donne oneste impegnate nelle istituzioni e che vivono la politica come un sincero servizio per il bene comune, dall’altro troviamo nelle istituzioni chi non è degno».