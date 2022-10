Ponte sullo Stretto, Occhiuto: «Positiva l’iniziativa di Salvini»

l’infrastruttura

COSENZA «Giudico positivamente l’iniziativa del ministro Salvini sul Ponte sullo Stretto. Del resto, si tratta di un argomento in merito al quale sia il presidente Schifani che io ci siamo espressi in più occasioni favorevolmente, manifestando la nostra volontà di realizzare questa grande opera. Sulle infrastrutture, peraltro, il centrodestra ha le idee chiare». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpellato dall’Ansa in merito all’invito rivolto dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, a lui ed al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ad un incontro per fare il punto della situazione in relazione al progetto del Ponte sullo Stretto.

«Sono certo – ha aggiunto Occhiuto – che il Governo Meloni riuscirà ad imprimere una svolta a questo ed a tanti altri progetti. Per fare in modo che il Mezzogiorno, e la Calabria e la Sicilia in particolare, diventi l’hub dell’Europa sul Mediterraneo, l’investimento in opere infrastrutturali strategiche è fondamentale».