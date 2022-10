Mega rissa a Schiavonea, coinvolti una trentina di stranieri

lo scontro

CORIGLIANO ROSSANO Mega rissa nella serata di ieri a Schiavonea. Una trentina di stranieri se le sono date di santa ragione nelle vicinanze di piazzetta Portofino, luogo noto ed affollato.

Non sono note le cause che hanno scatenato i tafferugli intorno alle 21 ma non ci sarebbero feriti gravi tra le persone coinvolte, tutti cittadini extracomunitari impiegati nella campagna agrumaria che all’arrivo dei carabinieri si sono dati alla fuga.

Gli uomini del reparto territoriale hanno avviato le indagini e iniziato le ricerche per risalire e riconoscere gli autori. (lu.la.)