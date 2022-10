Morti avvelenati dieci gatti a Mormanno, la denuncia dell’Enpa

la segnalazione

MORMANNO Sono stati ritrovati nelle vicinanze di un condominio a Mormanno i corpi senza vita di dieci gatti, quasi certamente avvelenati con delle esche negli scorsi giorni. L’Ente nazionale protezione animali che con la sua Sezione di Rende ha da subito raccolto la segnalazione e si è recata sul posto, ha presentato denuncia e annuncia che andrà in fondo a questa orribile storia di violenza.

I gatti vivevano nei dintorni di un condominio in via Scesa Porta Laino, circa tre gruppi da venti gatti. La presenza dei felini nel territorio era stata già al centro di diverse controversie all’interno del condominio e a breve si sarebbe dovuta tenere anche una assemblea tra condomini proprio per affrontare il tema della gestione dei gatti. L’Enpa di Rende ha raccolto la segnalazione dei gatti senza vita e si è recata con i suoi volontari subito sul posto. «Ho chiamato il medico veterinario della Asp – racconta Salvatore, volontario dell’Enpa di Rende – e ho parlato con le autorità. Era molto evidente che si trattasse di avvelenamento anche perché i gatti erano stati visti poco prima in salute. Purtroppo le insofferenze all’interno del condominio erano già emerse nei mesi precedenti e io stesso ero intervenuto per dare informazioni sulla gestione dei gatti. Sono intervenuti la Asp, i Carabinieri Forestali, la Municipale e il vice sindaco. Attraverso un consigliere comunale abbiamo chiesto ufficialmente se sia stata effettuata una bonifica come previsto dalla legge, cosa che ad ora non ci risulta, e siamo in attesa di una risposta. Il Sindaco ha emesso un’ordinanza per avvertire i residenti del pericolo ma è necessario intervenire il prima possibile per rimuovere eventuali esche avvelenate. Abbiamo cercato le esche ma non le abbiamo trovate nelle zone pedonali. Ancora non abbiamo certezza di quanti gatti possano essere stati avvelenati oltre ai 10 già ritrovati in quanto l’area è molto vasta e all’appello mancano ancora diversi felini».

«È una vera tragedia – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – queste vite potevano essere salvate con una buona gestione della situazione. Attraverso la nostra Sezione di Rende, che ringrazio per l’intervento, abbiamo lanciato un appello per chiedere ai cittadini non solo di fare attenzione ma anche di farsi avanti nel caso avessero visto qualcosa di sospetto. Chi ha ucciso in questo modo crudele e massivo deve pagare. So che sono in corso le indagini e confido nel lavoro delle Autorità. Come Enpa abbiamo presentato denuncia attraverso il nostro ufficio legale e l’avvocato Claudia Ricci e siamo pronti ad andare in fondo in questa orribile vicenda».