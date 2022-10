Wanda Ferro all’Interno, Maria Tripodi agli Esteri: due sottosegretari per la Calabria

il nuovo governo

ROMA Due sottosegretari per il centrodestra calabrese: uno annunciato, l’altro spuntato fuori last minute dopo per risolvere il “caso Calabria” e il “no” alla nomina di Giuseppe Mangialavori. Wanda Ferro avrà un ruolo delicato nel ministero dell’Interno a trazione leghista (il ministro Piantedosi è vicinissimo a Matteo Salvini); per Mari Tripodi, ex parlamentare forzista, si aprono invece le porte del ministero degli Esteri, altro snodo strategico vista la congiuntura internazionale (e le uscite di Silvio Berlusconi), affidato al vicepresidente forzista Antonio Tajani. Si chiude con due nomine, dunque, il primo consiglio dei ministri “operativo” per il governo Meloni. Che, messe alle spalle le tensioni per la distribuzione delle poltrone, potrà avviare i primi dossier.

La lista dei sottosegretari

Ecco la lista dei sottosegretari presentata in Consiglio dei Ministri, così come appresa dall’Agi. Poi ci saranno le deleghe per i viceministri.

Esteri: Giorgio Silli, Maria Tripodi; agli Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni; Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari.

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Mite: Claudio Barbaro. Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo; Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante. Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon; Istruzione: Paola Frassinetti.

Università e ricerca: Augusta Montaruli. Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi. Salute: Marcello Gemmato. Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).

Occhiuto: Mangialavori escluso ingiustamente

«Buon lavoro a tutti i sottosegretari del governo Meloni. Un in bocca al lupo particolare agli esponenti calabresi all’interno dell’esecutivo. A questo elenco manca un nome, quello di Giuseppe Mangialavori, escluso ingiustamente per una vicenda surreale. Ne sono davvero dispiaciuto». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.