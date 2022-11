Il sogno ad alta velocità del pilota cosentino Ermanno Quintieri – FOTO E VIDEO

il talento

COSENZA Giovane, talentuoso, amante delle corse e della velocità. Ermanno Quintieri ha solo 14 anni, ma in pista guida come un campione. Lo dicono i risultati ottenuti nella sua brevissima carriera arricchita da podi e medaglie ottenuti sui circuiti nazionali ed internazionali. A bordo del suo kart, il pilota cosentino attacca gli avversari con la freddezza di un veterano e la lucidità di chi di chilometri ne ha macinati parecchi. Ma tolto il casco, Ermanno ha il viso di un ragazzino che si nasconde dietro un sorriso e mostra fiero i suoi occhi colmi di soddisfazione per un sogno vissuto ad alta velocità.

L’esperienza di un veterano

Lo abbiamo incontrato nella sua Cosenza, lungo il ponte di Calatrava. «La passione nasce dall’amore di mio padre per questo sport, è stato lui per la prima volta a spingermi a praticare questo sport», confessa al Corriere della Calabria. Eppure in Calabria le strutture sono poche. «Bisogna spostarsi anche in altre regioni». Il ricordo della prima volta. «Sono sceso in pista all’età di 6 anni, all’inizio non mi piaceva tanto, ma durante la prima fase del Covid la passione è esplosa». L’esordio in pista avviene due anni fa. La prima gara è datata ottobre del 2020. Ermanno Quintieri partecipa a gare nei campionati italiani, e recentemente è stato protagonista al mondiale di Kart ed è proprio lungo i circuiti di tutto il mondo che qualcuno si è accorto del suo talento. «Sono presenti tante scuderie automobilistiche, osservano i nuovi piloti. Da poco si è concluso il Mondiale a Le Mans ed è stata un’esperienza davvero fantastica, sono stato uno dei portacolori della della mia nazione. E’ andata poteva bene ma poteva andare meglio, abbiamo avuto un po’ di sfortuna però siamo stati molto competitivi». Quest’anno però il giovane pilota calabrese ha ottenuto il terzo posto sul circuito di Castrezzato, Franciacorta. «Sono riuscito a portare a casa anche una pole position alla mia prima gara nel campionato europeo, dove ho affrontato i migliori piloti».

Ermanno Quintieri sul podio

In pista, senza paura

Passione, dedizione, impegno ma anche tanto allenamento. «Sì, perché è uno sport che richiede molta forza sia a livello fisico che a livello mentale. È difficile sopportare tutto ciò che accade in pista e spesso bisogna avere celerità nel prendere decisioni». Tutto accade in una frazione di secondo, ma Ermanno si mostra glaciale e non teme il pericolo. «No, non ho paura. Magari le prime volte ero titubante per la velocità, ma poi crescendo e con un po’ più di esperienza, impari a non aver più paura di niente».







Ermanno Quintieri in pista

Formula Uno, un sogno

Ermanno Quintieri corre nel Team Pantano, scuderia che fa capo all’ex pilota di Formula Uno Giorgio Pantano. «Mi hanno notato durante una gara del campionato italiano dove ero andato anche abbastanza bene e da lì mi hanno fatto una proposta. Sono entrato nel suo team come pilota ufficiale». A dicembre, l’ultimo test della stagione. «Correrò l’ultima gara dell’anno nel Trofeo Ayrton Senna e poi l’anno prossimo ancora devo decidere cosa fare ma penso al Campionato Europeo ed al Mondiale». Gli obiettivi sono ambiziosi. «Spero, un giorno, di lasciare i kart e passare alle macchine. E’ il passaggio necessario per arrivare nelle Formule e ovviamente sogno la Formula 1». «L’anno prossimo – chiosa – farò dei test per la Formula 4 e poi da lì si vedrà». A proposito di Ayrton Senna, ma a chi si ispira Ermanno Quintieri? «Il mio idolo è Max Verstappen, mi piace davvero tanto, la sua cattiveria in pista è incredibile».