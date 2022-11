Il primo sforzo del governo Meloni: da 7 a 10 miliardi contro il caro bollette

l’agenda politica

Arrivano i primi provvedimenti contro il caro bollette. Ad annunciarlo il vicepremier Antonio Tajani che anticipa una delle misure che saranno portate al prossimo Consiglio dei ministri di venerdì. “La priorità sono le bollette e i sacrifici di famiglie e imprese. Ecco perché venerdì daremo un segnale molto chiaro da parte del governo con un investimento da 7-8-10 miliardi per dare un forte contributo alla riduzione delle bollette”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg5. A sua volta la premier Girgia Meloni oggi ha spiegato: “I pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà. Dobbiamo vedere come superare l’inverno senza che le bollette esplodano, sperando di tranquillizzarci da marzo in poi. Se l’Europa non riuscisse a tagliare l’allineamento del costo del gas da quello dell’energia elettrica, che è fonte di grandi speculazioni, lo faremo noi”. Così la premier Giorgia Meloni nell’ultimo libro di Bruno Vespa rispondendo alla domanda su come farà il governo per la legge di bilancio per il 2023 visto che non ci sono soldi. Non ci sono briciole per altro?, domanda Vespa a Meloni che risponde: “Poche, ma vogliamo dare qualche segnale, come la tassazione al 15 per cento sugli aumenti di reddito e il passaggio da 65.000 a 100.000 euro della quota di fatturato delle partite Iva tassate anch’esse al 15 per cento”.