Cosenza, la protesta di contadine e contadini si sposta in Piazza dei Bruzi – FOTO

il sit in

COSENZA Prosegue la protesta di contadine e contadini di Cosenza che da sabato scorso (qui la notizia) chiedono di poter vendere i loro prodotti a km 0 in uno spazio «dignitoso». Il sit-in si è spostato su piazza dei Bruzi, nello spazio antistante l’ingresso del Palazzo sede del municipio. Questa mattina, alle 9, lavoratrici e lavoratori si sono ritrovati ed hanno installato i loro banchetti per la vendita di frutta, verdura e ortaggi, per ribadire la necessità di garantire loro uno spazio equo e in grado di valorizzare i loro prodotti ed il loro lavoro. In attesa di risposte dall’amministrazione bruzia, la manifestazione proseguirà ad oltranza.

«Abbiamo dimostrato che il mercato si può fare, in centro città e con uno sforzo minimo, le persone non vedono l’ora di comprare prodotti solidali e salutari e non vi è alcun motivo insormontabile per non ridare vita al mercato di via Asmara, ciononostante, sindaco in testa, all’interno delle stanze di Palazzo dei Bruzi, si continua a voltare la faccia dall’altra parte. Molta gente attende delle risposte e a rendere già complicata la vita di tanti/e ci pensano crisi climatica, carovita, caro energia e guerra. Non è più tempo delle chiacchiere», fanno sapere i sindacalisti dell’Usb Cosenza. (f.b.)