«Ceretto era di mentalità aperta e viaggiava spesso»

Il ricordo

LAMEZIA TERME Riceviamo e pubblichiamo la precisazione del “Fondo Archivio Mario L.G. Ceretto” in merito all’articolo “Il coraggio del partigiano che sfidò la ‘ndrangheta del Canavese e il boss con il pallino della politica” a firma di Paride Leporace pubblicato sul Corriere della Calabria:

Come Fondo Archivio M.C. abbiamo letto l’interessante articolo su Mario Ceretto di cui è autore, in cui ci ha anche citati, le segnaliamo tuttavia alcune inesattezze che speriamo possa correggere.

Mario Ceretto non era affatto piccolo di statura e si esprimeva in perfetto italiano, non avrebbe potuto altrimenti avere incarichi istituzionali e politici di rilievo.

Di mentalità aperta, viaggiava spesso, anche all’estero, soprattutto per lavoro. Certi che nel rispetto della sua memoria ne vorrà tenere conto. (Giacomo Varri, Fondo Archivio Mario L.G. Ceretto)

***

Prendo atto delle precisazioni. Le notizie sono state tratte dagli articoli di cronaca dei giornali locali dell’epoca. (p. leporace)