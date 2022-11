Fino a 5mila euro per chi si trasferisce a Cariati: il tentativo per arginare lo spopolamento del borgo

il finanziamento

CARIATI Duecento mila euro per contribuire a frenare lo spopolamento dei borghi e comuni dell’entroterra, incentivando e valorizzando il ritorno di quanti vogliono avviare attività commerciali, artigianali o agricole. A tanto ammonta, fa sapere la sindaca di Cariati (Cosenza) Filomena Greco, il finanziamento ottenuto dal Comune e che consentirà di erogare fino a 5 mila euro, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili, per chi decide di trasferire la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne. Il fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023, al quale il Comune ha partecipato, adottato su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, presente sull’albo comunale, entro il 18 novembre a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it o in alternativa potranno presentarla a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cariati.