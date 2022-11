Belvedere, minacce e violenze nei confronti della moglie. Al via il processo per un 40enne

il caso

PAOLA Dinanzi al Tribunale Penale Monocratico di Paola, è iniziato il processo a carico dell’uomo originario di Belvedere accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate a danno della sua ex moglie. Nei confronti dell’imputato, difeso dagli avvocati Giorgio Liserre del Foro di Roma e Stefania Scoglio del Foro di Paola, lo scorso 7 aprile, il gup aveva disposto il giudizio presso il Tribunale di Paola, tenuto conto delle fonti di prova e delle risultanze dell’udienza preliminare.

La vittima, costituitasi parte civile dinanzi al gup e rappresentata dall’avvocato Francesco Liserre è supportata dall’Associazione Artemisia Gentileschi che si prefigge, quale principale scopo statutario, la tutela delle vittime di violenza da “Codice Rosso” ed è rappresentata dall’avvocato Orsola Silvestri, che ha anticipato la costituzione dell’associazione per la prossima udienza, interamente dedicata all’esame della persona offesa.

I fatti

Da quanto emerso, sarebbero diversi gli episodi di violenza e minaccia perpetrati dal 40enne nei confronti della vittima. «Ti ammazzo», «Se non mi apri ti spacco la faccia a sangue», queste alcune delle ingiurie rivolte nel corso degli anni che vanno dal 2008 al 2021. In una occasione, nell’estate del 2021, il 40enne avrebbe afferrato per i capelli la moglie provocandole un «trauma contusivo al collo e alla spalla sinistra». (f.b.)