Rogo di Catanzaro, il sedicenne Antonello Corasoniti è stato dimesso dall’ospedale

la tragedia

CATANZARO È stato dimesso dall’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro il sedicenne Antonello Corasoniti, uno dei feriti nell’incendio che lo scorso 22 ottobre ha distrutto l’abitazione della loro famiglia nel quartiere Pistoia di Catanzaro provocando la morte di tre suoi fratelli, Saverio (22), Aldo Pio (14) e Mattia (12). Lo riferiscono fonti ospedaliere: secondo quanto si è appreso, il ragazzo, che inizialmente era stato ricoverato nel reparto di rianimazione a causa di una grave intossicazione riportata nel rogo, e poi in quello di pediatria, è adesso a casa della nonna paterna. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, nei giorni scorsi i militari dell’Arma hanno ascoltato per oltre un’ora il padre delle vittime, Vitaliano Corasoniti (42), nella stanza del reparto di Medicina d’urgenza dove è ricoverato da alcuni giorni dopo essere stato dimesso dalla Rianimazione: Vitaliano Corasoniti, sentito dai carabinieri anche perché le sue condizioni sono in via di miglioramento, avrebbe risposto alle domande degli inquirenti ma ovviamente sui contenuti della testimonianza vige il massimo riserbo. Nei giorni precedenti i carabinieri avevano ascoltato anche, in modalità protetta, lo stesso Antonello Corasoniti. Restano infine stabili le condizioni della madre delle tre vittime, Rita Mazzei (41 anni), ricoverata a Bari, anche se anche la donna versa in condizioni migliori rispetto ai primi giorni, e di una sorellina, Zaira Maria di 10 anni, ancora ricoverata nel reparto pediatrico dell’ospedale di Napoli.