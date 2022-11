Il crotonese Fabrizio Ruggiero campione europeo di Kickboxing Wako Pro. Occhiuto: orgoglio di Calabria

il personaggio

CROTONE «Fabrizio Ruggiero, 24 anni di Crotone, è campione europeo di Kickboxing Wako Pro! Un talento made in Calabria, che con passione, determinazione e sacrificio è riuscito a battere il fortissimo slovacco Lucas Mandinek nella categoria 60 kg. “Questa vittoria è per la mia Crotone e per tutta la Calabria”, le sue prime parole dopo l’incontro che lo ha portato alla vittoria. Grazie, Fabrizio. La Calabria è orgogliosa di te». Così su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.