Dal libro di Guccione un’amara verità

La riflessione

Il libro di Carlo Guccione, Amara Verità, edito da Pellegrini, è un pugno allo stomaco per la sanità calabrese.

Carlo è stato consigliere regionale per undici anni e per pochi mesi assessore. Non ha mai avuto competenze dirette in materia di sanità ma sin da quando è entrato a Palazzo Campanella ha denunciato clientele ed omissioni non risparmiando dalle accuse di responsabilità anche il suo stesso partito.

Amara verità spiega perché è maturato il debito monstre calabrese e perché sì è giunti alla situazione attuale.

Sia il centrodestra che il centrosinistra hanno avuto colpe enormi. Due aziende sanitarie, quella cosentina e quella reggina, hanno accumulato debiti incredibili. In mezzo a questo libro denuncia ci sono possibili azioni giudiziarie che lo stesso Guccione ha palesato nel corso della presentazione a Cosenza con l’ex ministro Andrea Orlando. Fatture milionarie pagate più volte, assunzioni illegittime, lodi milionari, incarichi legali, arricchimenti illeciti dì strutture private. È assai probabile che ci siano indagini in corso in tutta la regione.

E poi, medici imboscati e tante altre illiceità su cui anche la Regione sta lavorando. La Calabria è commissariata dal 2009. E da allora, pur avendo chiuso ospedali, il debito è aumentato.

Qualche anno prima l’allora assessore Doris Lo Moro abolì addirittura il ticket dicendo che la situazione finanziaria era florida. Carlo Guccione coraggiosamente appoggia il presidente Occhiuto nell’azione di risanamento e invoca una pulizia generale del sistema che passa anche attraverso l’azione di bonifica giudiziaria.

Dare la colpa solo alla classe politica sarebbe ingiusto. Dietro dì essa dirigenti e burocrati hanno fatto quello che hanno voluto.

In mezzo ci sono i cittadini,che oggi devono rinunciare a molte prestazioni pubbliche.

Amara verità è un documento prezioso per tentare di costruire insieme un nuovo percorso. È un libro da leggere ,anche con rabbia. Per ricordare chi ha violato un tempio sacro relegando la sanità calabrese a fanalino di coda nazionale.

*giornalista