Veronica Rigoni segretario particolare del governatore Occhiuto

la nomina

CATANZARO È Veronica Rigoni il nuovo segretario particolare del Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. Rigoni – la cui nomina è stata proposta dal capo di Gabinetto il 30 settembre scorso – è estranea alla pubblica amministrazione e sostituisce Luigi De Rose, che sarà assegnato a un altro incarico.

Il nuovo segretario particolare del governatore ha iniziato il suo percorso da giovanissima come assistente parlamentare. Successivamente si è dedicata alla gestione della comunicazione politica e istituzionale di numerose figure pubbliche. Ha creato e organizzato più di 50 campagne elettorali e collaborato con la Regione Veneto dedicandosi a delle campagne comunicative.

Rigoni ha lavorato per il gruppo parlamentare della Camera dei Deputati di Forza Italia, occupandosi della creazione del materiale informativo del gruppo nelle uscite pubbliche del Presidente Berlusconi e dei Parlamentari. Ha, poi, curato la comunicazione social dell’allora capogruppo Maria Stella Gelmini, e a seguire di Roberto Occhiuto, succeduto a Gelmini nel ruolo. È stata responsabile della comunicazione social del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati. Tra le collaborazioni del nuovo segretario particolare si segnala quella con Forza Italia nella gestione della comunicazione delle conferenze stampa e delle iniziative pubbliche.

Nel 2021 ha collaborato con i ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini e con il sottosegretario Deborah Bergamini. In Calabria ha gestito e coordinato la campagna elettorale del Presidente Occhiuto per le elezioni regionali dello scorso anno.

Nominata inizialmente consulente della comunicazione del Presidente, oggi riceve la nomina di segretario particolare. (redazione@corrierecal.it)