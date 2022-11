Giunta, nuovo assessore in quota Lega: primo contatto tra Salvini e Occhiuto

le trattative

CATANZARO Un primo contatto oggi, a margine della riunione sul Ponte sullo Stretto, altri contatti probabilmente bella giornata di domani. Secondo fonti accreditate tra il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il leader della Lega Matteo Salvini sarebbe partita l’interlocuzione per l’indicazione da parte del Carroccio del nuovo assessore regionale che prenderà il posto di Tilde Minasi, eletta al Senato lo scorso 25 settembre. Massimo riserbo sui contenuti di questo primo approccio, che avrebbe comunque piuttosto breve durata, così come sui nomi di papabili per la sostituzione della Minasi: secondo le stesse fonti infatti Salvini potrebbe indicare a Occhiuto anche un profilo del tutto inedito rispetto a quello finora emerso da indiscrezioni di stampa, in ogni caso dovrebbe trattarsi di una donna.

Nei prossimi giorni inoltre Occhiuto dovrebbe incontrare anche i vertici nazionali di Fratelli d’Italia per sostituire l’altro assessore eletto il 25 settembre al Senato, Fausto Orsomarso. Secondo fonti della Cittadella la “partita” della ricomposizione della giunta da parte di Occhiuto potrebbe essere definita già entro il fine di questa settimana. (c. a.)