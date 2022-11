Vibo, il “Luigi Razza” passa al Comune

La procedura

VIBO VALENTIA «L’Agenzia del Demanio ha trasferito in proprietà al Comune di Vibo Valentia lo stadio “Luigi Razza” grazie alle procedure del federalismo demaniale». È quanto comunica in una nota l’Agenzia che aggiunge: «L’art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 ha previsto infatti una procedura semplificata per il trasferimento gratuito dei beni patrimoniali disponibili gestiti dall’Agenzia del Demanio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che ne abbiano fatto apposita richiesta di attribuzione».

«Il campo da gioco, sede degli allenamenti e delle partite della squadra calcistica “U.S. Vibonese calcio srl 1928” – è detto nella nota – costituiva originariamente parte interna dell’adiacente Scuola di Polizia e, a seguito del riassetto urbano, oggi è un impianto sportivo con una capienza totale è di 2.850 posti. Il trasferimento conclude un articolato percorso amministrativo che ha portato alla ottimizzazione e alla razionalizzazione di spazi demaniali, la dismissione dei terreni non funzionali alla Scuola Allievi di Polizia e la riassegnazione al Ministero dell’Interno degli spazi oggi in uso governativo».

«Presenti all’evento – conclude la nota – il direttore della direzione regionale Calabria dell’Agenzia, Vittorio Vannini, e il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo».