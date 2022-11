Commissione Cultura di Palazzo Madama, eletti Versace e Occhiuto

Le nomine

ROMA Due calabresi sono entrati ai vertici della commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato. Si tratta di Giusy Versace che è stata eletta come vicepresidente della commissione. La parlamentare entra in quota Terzo polo, mentre per la maggioranza alla stessa carica è stata nominata Giulia Cosenza di Fratelli d’Italia.

Nella stessa commissione è stato eletto come segretario il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Il parlamentare condividerà l’incarico con Andrea Crisanti del Partito democratico.

A presiedere la struttura parlamentare sarà Roberto Marti della Lega.