Terremoto giudiziario a Rende, Talarico: «Pronto a rassegnare le dimissioni»

il monito

RENDE «L’ostinato attaccamento alla carica, del Sindaco e dei suoi sodali, pure difronte a reiterate e gravi accuse, mortifica la stragrande maggioranza di cittadini che assistono increduli e inermi al declino della città». È quanto scrive in una nota il consigliere comunale di opposizione, Mimmo Talarico. « Occorre – scrive ancora – un atto di responsabilità per restituire, per quanto possibile, dignità e onore alle istituzioni. Perciò sin da subito, e mi auguro insieme ad altri, sono pronto a rassegnare le dimissioni da consigliere comunale di Rende».