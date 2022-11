L’appello

LAMEZIA TERME Questa mattina, con una missiva unitaria, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil regionali hanno richiesto nuovamente al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e all’Assessore regionale alle Politiche agricole Gianluca Gallo la convocazione di una specifica riunione regionale sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto agricolo.

«Riteniamo non più procrastinabile – scrivono in una nota i Segretari Generali regionali Michele Sapia (Fai Cisl), Bruno Costa (Flai Cgil) e Pasquale Barbalaco (Uila Uil) – l’avvio di un percorso che metta al centro delle politiche regionali quegli aspetti che riguardano la vita e la dignità dei lavoratori del settore agricolo calabrese.

Sarà fondamentale fare rete per scongiurare morti bianche, infortuni e sfruttamento in un comparto strategico che in Calabria garantisce livelli occupazionali ed è fonte di reddito per migliaia di famiglie. È necessario, tramite il confronto regionale, avviare e sostenere azioni e iniziative finalizzate ad esaltare l’importanza della prevenzione, informazione e formazione in un settore fondamentale per l’economia calabrese ma purtroppo ancora con un’alta percentuale di incidenti mortali».