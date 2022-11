Loizzo: «Inaccettabile violenza contro Meloni»

La reazione

CATANZARO «Il manichino a testa in giù di Giorgia Meloni esposto a Bologna è un atto di squadrismo politico». Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega che aggiunge: «Chiediamo al Pd bolognese e alla collega Schlein, che si candida alla segreteria nazionale, di deplorare pubblicamente metodi che non possono far parte del dissenso e della democrazia». «Al presidente Meloni – conclude Loizzo – va la nostra totale solidarietà per un’azione deprecabile che deve trovare unanime dissenso da parte di tutte le forze politiche democratiche»