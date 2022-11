‘Ndrangheta a Corigliano Rossano, passa ai domiciliari Gaetano Solferino

la misura cautelare

CORIGLIANO ROSSANO Passa dal carcere ai domiciliari Gaetano Solferino, 24 anni, arrestato il 27 luglio 2021 insieme allo zio. L’arresto era stato disposto in seguito a indagini nate da un’escalation di episodi criminali registrati in città nelle ultime settimane: diversi pestaggi fra cui quello a Gennarino Acri fratello del boss Nicola Acri, da qualche tempo collaboratore di giustizia, e auto date alle fiamme in pieno centro e nel pomeriggio, per quello che gli inquirenti starebbero inquadrando come una guerra in atto per il controllo del territorio.All’udienza dell’8 novembre scorso, il difensore di Solferino, Francesco Muscia, ha sollevato questioni giuridiche nell’interesse del proprio assistito davanti al Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale.Il collegio ha disposto la scarcerazione del 24enne e l’applicazione dei domiciliari.