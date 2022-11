Provincia di Cosenza, il nuovo Questore accolto dal presidente Succurro

il saluto

COSENZAIl nuovo Questore di Cosenza, Michele Spina, presentatosi ieri alla stampa e alla città, ha fatto tappa oggi alla Provincia. Lo scrive sui social il presidente, Rosaria Succurro. «Ho ricevuto nel Palazzo del Governo il nuovo questore di Cosenza, Michele Maria Spina, che ho accolto con grande onore, come mia costante istituzionale. Soprattutto in questo periodo di gravi difficoltà economiche e sociali, le istituzioni devono rafforzare lo spirito di collaborazione».





«Ci sarà tanto da lavorare, – ha scritto ancora la Succurro – sempre in sinergia. Confermo tutta la mia disponibilità, come presidente della Provincia di Cosenza, a cooperare lealmente per il bene comune».