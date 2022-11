Terremoto giudiziario a Rende, arriva la sospensione per Manna

dopo l’inchiesta

RENDE Arriva il provvedimento di sospensione per il sindaco di Rende Marcello Manna. A notificarlo al Comune è il prefetto di Cosenza, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 235 del 2012, quello che disciplina la cause di «sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità». È in virtù della misura disposta dal gip per il primo cittadino – il divieto di dimora nel Comune di Rende – che scatta il provvedimento. Altre misure hanno colpito il vicesindaco Annamaria Artese (sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e servizio per nove mesi), l’ex assessore (che ha abbandonato la carica dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta Reset della Dda di Catanzaro) Pino Munno, dirigenti e funzionari del Comune.