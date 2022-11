Forte esplosione nel centro di Istanbul, diversi i morti

l’attentato

ISTANBUL Una forte esplosione è stata avvertita nel centro di Istanbul, in Turchia. Secondo il sito di Sabah, si è verificata in Beyoğlu Istiklal Street, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea.

Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto. Secondo il quotidiano, ci sarebbero fino a 11 feriti ma, riferisce una fonte, “potrebbero aumentare”. La causa dell’esplosione non è ancora chiara.

Diverse persone sono rimaste uccise nell’esplosione nella affollata via Istiklal a Istanbul. Lo affermano le autorità turche, citate dalla Tass. Il prefetto di Istanbul Ali Yerlikaya non ha precisato il numero delle vittime e aggiungendo che altre persone sono rimaste ferite mentre non è ancora stata determinata la causa dell’esplosione, avvenuta attorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia).