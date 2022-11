la diplomazia

Il colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron è stato reso noto da una nota congiunta del Quirinale e dell’Eliseo, in cui si rimarca che entrambi hanno affermato «la grande importanza delle relazioni tra Francia e Italia e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di una piena collaborazione in tutti i settori, sia a livello bilaterale che in seno all’Unione europea»