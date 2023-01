Brutto scivolone interno della Reggina, al Granillo passa la Spal

calcio serie b

REGGIO CALABRIA Clamorosa scivolata della Reggina che nell’ultimo turno del campionato di serie B si fa sorprendere dalla Spal, capace di espugnare il Granillo per 1-0. Nel primo tempo poche occasioni da gol con i padroni di casa più pericolosi in fase di attacco. Nella ripresa gli ospiti si fanno vedere in avanti e passano in vantaggio in maniera rocambolesca per un’autorete di Gagliolo su azione di corner. La Reggina reagisce e si riversa nella metà campo avversaria nel tentativo di pareggiare ma Alfonso, in giornata di grazia, salva in più occasioni la porta emiliana. Gli amaranto di mister Inzaghi perdono una grande occasione in zona promozione. Per i calabresi il successo interno manca dal 2-1 contro il Genoa. Da allora 2 pareggi e 2 sconfitte nelle gare del Granillo.