“Colpo” del Cosenza, in arrivo Cortinovis dal Verona

COSENZA Il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Verona di Alessandro Cortinovis. Il centrocampista classe 2001, di proprietà dell’Atalanta, ha siglato un accordo fino a giugno. Nella scorsa stagione ha militato nel campionato di Serie B indossando la maglia della Reggina, squadra con cui ha totalizzato 30 presenze, 1 gol e 2 assist. In Nazionale ha giocato in tutte le formazioni giovanili, partendo dall’Under 15 sino all’Under 21, con la quale ha esordito nell’amichevole contro la Romania del novembre 2021.