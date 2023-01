Nepal, aereo con 72 persone a bordo si schianta dopo il decollo

il disastro

Un aereo con 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio si è schiantato domenica mattina a Pokhara, nel distretto di Kaski in Nepal. Il velivolo, un Atr 72 della Yeti Airlines, doveva coprire la rotta tra Kathmandu e Pokhara. A bordo anche una decina di stranieri, sarebbero stati già recuperati una quindicina di corpi.

Sudarshan Bartaula, portavoce di Yeti Airlines, come riportato dal The Kathmandu Post, ha riferito che l’aereo è caduto tra il vecchio aeroporto e l’aeroporto internazionale di Pokhara, e ha confermato il numero delle persone a bordo. Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal ha detto che l’aereo stava volando dalla capitale, Kathmandu, a Pokhara, nel Nepal centrale, e ha invitato i cittadini ad aiutare i soccorsi. I testimoni riferiscono di aver visto colonne di fumo levarsi dalla zona dell’impatto.