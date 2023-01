Cattura di Messina Denaro, Scopelliti: «Sono esausta, ma non provo niente»

La reazione

REGGIO CALABRIA «Non provo niente. Sarò impopolare, forse cinica. Sicuramente esausta». Così in un messaggio su Facebook Rosanna Scopelliti, figlia di Antonio Scopelliti, il magistrato ucciso dalla ‘ndrangheta e cosa nostra il 9 agosto 1991 commenta l’arresto del boss finito anche nell’inchiesta sull’omicidio del padre. «Quello là, il mafioso, finalmente si troverà esattamente dove deve essere. Dove sconterà la sua pena. Dove è giusto che sia – scrive Scopelliti, che e’ stata anche parlamentare e assessore per la legalità a Reggio Calabria – si porterà dietro i suoi segreti, i volti dei morti (quelli che ha guardato in faccia, quelli che ha colpito alle spalle), i lamenti, le preghiere. Si portera’ dietro le lacrime dei vivi, dei parenti delle sue vittime, quelle stesse lacrime con cui cerchiamo ogni giorno di colmare il vuoto di chi è stato strappato alla vita dalla tracotanza prepotente del mafioso in questione».

«Continuerà a convivere con una coscienza muta, a cui chiedere redenzione sembra quasi un ossimoro. Continuerà a tacere. Peccato, perché mi piacerebbe ascoltare le sue parole su mio padre. Mi piacerebbe sapere se e’ vero che era accanto a chi lo ha ucciso, se ne ha visto il volto prima di privarmi per sempre del suo sorriso. Mi piacerebbe sapere se c’era, se ha deciso, se ha ascoltato».

«Quante domande – scrive ancora sui social Rosanna Scopelliti – si porterà dentro la soddisfazione di essere sfuggito per anni allo Stato, l’amarezza di aver perso la sua guerra. E in quegli occhi senza anima si vede solo un vecchio criminale esaltato per anni come il “super latitante” mandante ed esecutore di centinaia di delitti, trascinato alla fine in manette dai Carabinieri».

«Non fa paura, il mafioso, quasi pena, forse, ai più misericordiosi, a chi conosce il perdono. A me, oggi, quella figura ammanettata, lascia indifferente. Mi rende orgogliosa invece il lavoro dei Carabinieri del ROS e di tutti coloro che hanno avuto una parte attiva nell’arresto del mafioso. A loro va il ringraziamento più sincero».

«La gratitudine di una figlia, di una mamma, di una semplice italiana – conclude Scopelliti -. Siamo tutti uguali di fronte alla legge. Siamo uguali di fronte alla giustizia. Uguali di fronte al Giudizio. Ma qualcuno ci arriva più sporco di altri, più vigliacco, più privo di dignità, più sconfitto. Più morto».