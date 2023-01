Il porto di Cetraro protagonista con “Calcia l’autismo” a Roma

l’evento

Nella la sala Pininfarina all’interno del Centro Congressi di Confindustria in Roma, si è tenuto il Festival di cinematografia sportiva documentaria ideato e organizzato da CSAIn – Centri Sportivi Aziendali e Industriali – alla sua seconda edizione. Si è trattato dell’evento conclusivo del concorso nazionale “20×22” riservato alle asd/ssd/aps associate a CSAIn improntato sul tema “Amo lo sport perché… Emozione, Rispetto, Inclusione, Integrazione, Aggregazione, Benessere, Partecipazione, Condivisione, Cultura, Volontariato. In quale di queste motivazioni ritrovi la tua idea di sport ?” Al Festival ha partecipato, piazzandosi al secondo posto nella categoria “Diversabili” Calcia l’Autismo, presieduta da Luigi Lupo (al primo posto si è piazzata l’Associazione swimfit di Ferrara con il video “la storia di Sara”) con la proiezione del video denominato “Mare è disabilità uno sguardo a nuovi orizzonti” (regia del cetrarese Oreste Gravina) con il quale si è dimostrato che anche con eventi sociali ben fatti è possibile promuovere e far conoscere a livello nazionale un territorio, in questo caso l’incantevole costa cetrarese con il suo bel porto. Sulla valutazione delle opere pervenute si sono espressi i componenti i di una qualificata e prestigiosa Giuria composta dal presidente CSAIn Luigi Fortuna, dai Presidenti Onorari Giacomo Crosa (noto giornalista televisivo sportivo), da Dino Zoff (campione del mondo in Spagna nel 1982), da Natale Mazzuca (vice presidente nazionale Confindustria), dal vicepresidente vicario Salvatore B. Spinella e dai componenti della Commissione tecnica composta dai registi Lindo Nudo e Francesco Gallo e dall’attore Paolo Mauro che hanno affiancato la referente di CSAIn Cosenza e consigliere nazionale Franca Ferrami alla direzione artistica e organizzativa del progetto. Da più parti, sono giunti i più vivi complimenti all’associazione Calcia l’autismo non solo per aver avuto l’idea di veicolare tramite lo sport quei valori di inclusione e integrazione delle persone che vivono difficoltà quotidiane, come le persone con autismo, ma anche di aver ben rappresentato, al cospetto di tante associazioni provenienti dall’intero stivale, la Calabria e, in particolare Cetraro, in una prestigiosa vetrina nazionale come quella svoltasi nella capitale.