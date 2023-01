l’esposizione

COSENZA Meraviglie di Calabria continua. Non soltanto in rete, dopo l’arrivo del portalo realizzato dal gruppo del Corriere della Calabria e pensato per gli appassionati della calabresità. Alla fine della presentazione di ieri, evento segnato da una grande partecipazione e presenze prestigiose, nel Bocs Art Museum di Cosenza è stata inaugurata la mostra “Fatti ad Arte. Il valore della calabresità” – la prima di una lunga serie (si spera) sul territorio, nel resto del Paese ed all’estero. La mostra è pensata per rafforzare l’immagine già positiva del “made in Calabria” in contesti unici e di straordinaria bellezza come quello del museo di arte moderna nel Complesso monastico di San Domenico con la partecipazione anche del Maestro Maurizio Carnevali. Un allestimento, quello curato da Gianni Cortese, che ha già sorpreso, ieri, i tanti ospiti e rappresenta un viaggio nei tesori artigianali della Calabria. L’esposizione sarà fruibile per due giorni, 19 e 20 gennaio (di mattina dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19). In questa pagina web vi proponiamo un estratto delle opere esposte in un “viaggio” che racchiude l’essenza del nostro progetto: l’inestimabile patrimonio culturale della regione, la sua capacità di produrre tesori, il nostro presente e, più di tutto, il nostro futuro.































I nostri partner

Questi i nostri partner nella mostra: Michele Affidato, Ceramiche di Squillace, Ceramiche di Seminara, Amaro 0968, Birrificio Lametus, Cantine Giraldi&Giraldi, Cantine Ippolito 1845, Cantine Nesci, Cantine Statti, Costantino Olio di Calabria, Pastificio Pirro e Feelsud, Gruppo Gambilongo Caffè, Lanificio Leo, Migliarese Confetture, Nature Med, Oleificio Manfredi, Oleificio Perrone, Opificio Santa Maria del Cedro, Perla di Calabria, Consorzio valorizzazione e tutela delle nocciole, Talarico cravatte, Amaro Jefferson, Olio Luigi Adinolfi, Antonino Montesanto.