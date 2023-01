Ippolito: «“Meraviglie di Calabria” è il progetto che tutti aspettavamo»

il nuovo portale

COSENZA «Rientravo dalla campagna quando ho ricevuto la chiamata di Paola. Mi ha parlato di un progetto che tutti aspettavamo». Paolo Ippolito, titolare Cantine Ippolito 1845, ha raccontato così – nel corso della presentazione del portale “Meraviglie di Calabria”, avvenuta a Cosenza all’interno del chiostro di San Domenico – l’inizio della partnership che ha portato l’azienda nel nuovo portale e nel progetto complessivo di rilancio e riscoperta della calabresità. «Serviva un progetto che parlasse adeguatamente della nostra terra – ha detto ancora Ippolito – della nostra cultura, dall’arte all’artigianato, in modo da farci diventare testimoni del nostro patrimonio e della nostra identità. Faccio i complimenti a Paola Militano e alla sua squadra per come sono riusciti a realizzare il tutto in così poco tempo. Questa è una terra difficile, è innegabile, ma è anche una terra di grandi occasioni. Qui tante pagine nuove possono essere scritte, grazie a un lavoro corale, di collaborazione, anche con la creazione di nuovi consorzi e con il sostegno delle istituzioni che, bisogna dirlo, non sta mancando. Oggi se “Cirò” come distretto si conosce in tutto il mondo è per il lavoro incessante che facciamo da anni, un lavoro di responsabilità sociale dell’impresa».