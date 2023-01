“Meraviglie di Calabria”, parla il curatore della mostra. «C’è dentro l’amore per la mia terra»

le eccellenze

COSENZA «Mi venivano in mente così tante idee rievocando tutto quello che è la nostra regione che non mi sarei mai fermato». Gianni Cortese, designer che ha curato l'allestimento della mostra "Fatti ad arte. Il valore della calabresità", racconta ai microfoni del Corriere della Calabria l'impegno per arrivare a presentare un'esposizione che ha colpito profondamente gli ospiti. La mostra resterà fruibile anche oggi al Bocs Art Museum di Cosenza, nello splendido complesso monastico di San Domenico, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. È uno dei biglietti da visita di "Meraviglie di Calabria", portale (e progetto) ideato dal gruppo del Corriere della Calabria per tutti gli appassionati di calabresità. «La Calabria – spiega Cortese – è il mio amore, la mia passione, la mia terra, io la amo. E quindi per me è stato molto, molto facile interpretare tutto quello che è il nostro territorio». Un viaggio tra le eccellenze della regione: «Alla fine ho interpretato dalla birra all'olio al vino agli amari a pezzi d'arte di ceramica artigiana. È stata veramente una bellissima esperienza, sicuramente da ripetere, l'ho fatto con infinito piacere». (redazione@corrierecal.it)







