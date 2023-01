Cosenza ko a Modena e sempre più ultimo in classifica

calcio serie b

MODENA Tre mesi dopo il Modena ritrova il successo casalingo e affossa un Cosenza impalpabile e sempre più ultimo. Per un tempo si sbadiglia al “Braglia”, senza occasioni e senza gioco. Nella ripresa Tesser toglie i suoi tre abulici giocatori offensivi e mette Giovannini dietro a Strizzolo e Bonfanti. Ma è Gagno con un doppio miracolo a salvare su Meroni. Poi nel finale, al primo tiro in porta, il Modena passa con Gerli che s’incunea in area su tocco di Renzetti, poi dopo due minuti Giovannini ruba palla e da dentro l’area calcia, deviazione di Vaisanen e Micai battuto. Con due tiri un Modena brutto, ma efficace vince e sale a -1 dalla zona playoff. Il Cosenza, nonostante una prova grintosa davanti a quasi 700 tifosi di fede rossoblù, ancora una volta dimostra di essere inefficace in fase offensiva con appena un tiro in porta nell’intero arco del match. A questo punto, per raggiungere la salvezza, servirà un miracolo.

Il tabellino



MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Oukhadda 6, Pergreffi 6, Cittadini 6, Renzetti 6.5 (48′ st Coppolaro sv); Armellino 6 (35′ st Magnino sv), Gerli 7, Gargiulo 6; Tremolada 5.5 (14′ st Bonfanti 6), Falcinelli 5 (14′ st Giovannini 7); Diaw 5 (14’st Strizzolo 6). In panchina: Seculin, Silvestri, De Maio, Duca, Panada, Poli, Mosti. Allenatore: Tesser 5.5. COSENZA (4-3-1-2): Micai 6; Rispoli 5.5 (35′ st Rigione sv), Meroni 6, Vaisanen 5, La Vardera 5.5 (21′ st Martino 6); Brescianini 5.5, Voca 5.5, Florenzi 6; Cortinovis 5 (28′ st Brignola 5.5); Zilli 5 (21′ st Larrivey 5.5), Finotto 5.5 (28′ st D’Urso 5.5). In panchina: Lai, Marson, Kornvig, Merola, Venturi, Marras, Prestianni. Allenatore: Viali 5. ARBITRO: Minelli di Varese 6. RETI: 38′ st Gerli, 40′ st Giovannini. NOTE: giornata fredda e nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.139, di cui 672 ospiti. Ammoniti: Diaw, Renzetti, La Vardera, Micai, Martino, D’Urso. Angoli: 8-4. Recupero: 0′; 6′.