Istruzione e salute, al via un progetto pilota targato Regione Calabria

CATANZARO Si terrà martedì 24 gennaio alle ore 10:00, nella sala verde della Cittadella regionale, la conferenza stampa di presentazione del progetto pilota “Interventi per l’individuazione precoce e la presa in carico degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) degli istituti scolastici della Regione Calabria”.

All’incontro con la stampa interverranno il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il Vicepresidente con delega all’Istruzione, Giusi Princi, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Iunti. Parteciperanno anche il Subcommissario alla Sanità Ernesto Esposito ed i Direttori Generali dei Dipartimenti coinvolti (Salute, Istruzione e Politiche sociali) Jole Fantozzi, Francesca Maria Gatto e Roberto Cosentino. Saranno presenti pure i Commissari dei Distretti sanitari regionali che dovranno supportare le istituzioni scolastiche nella fase di realizzazione del progetto e Dirigenti scolastici della Regione.

L’obiettivo del progetto pilota – si legge in una nota – è quello di rispondere in modo adeguato ai bisogni degli studenti con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, mediante l’individuazione precoce dei disturbi e il potenziamento dei servizi territoriali preposti alla diagnosi ed alla certificazione.